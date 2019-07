Si è conclusa questa sera l'edizione 2019 del Giffoni Film Festival, la storica kermesse cinematografica campana diretta da Claudio Gubitosi.

Tantissimi gli ospiti internazionali giunti in terra campana, così come tante le opere di qualità che hanno concorso - ed in alcuni casi vinto - questa scoppiettante edizione. A tal proposito vanno ricordate le presenze di star internazionali del calibro di Woody Harrelson, Elle Fanning, Evan Petes, Amber Heard, Natalia Dyer e Charlie Heaton.

Ma a fare notizia è stata la promessa di una prossima edizione - quella del 50° anniversario del Giffoni - che sin da ora promette spettacolo. Durante i saluti finali, infatti, Gubitosi ha annunciato l'arrivo di due finanziamenti grazie a cui sarà possibile creare a Giffoni un museo del cinema e una scuola di cinematografia. Ed ancora, la presenza - sin da ora - di ospiti di caratura mondiale quali Meryl Streep e Robert De Niro, ma anche - e soprattutto - la risoluzione dei lavori della nuova struttura Media Valley, con sale per le proiezioni più moderne e capienti, tanto che il numero dei jurors verrà aumentato a 6500.

Ma veniamo ai Concorsi Ufficiali di Giffoni Film Festival 2019.

GIFFONI 2019: TUTTI I VINCITORI