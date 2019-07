Amazon Prime Video ha diffuso il primo trailer di Modern Love, la serie antologica che troverà spazio in rete dal 18 ottobre prossimo.

Tratta da una rubrica del New York Times dedicata ad otto storie d'amore, ognuna diversa dall'altra per complicazioni ed intensità emotive, Modern Love è stata creata da John Carney, con un cast d'eccezione per ogni singolo episodio.

Oltre alla già citata Anne Hathaway, il cast conterà i nomi di Tina Fey, John Slattery (Mad Men), Dev Patel (The Newsroom), Catherine Keener (Kidding), Andy Garcia (Ballers), Cristin Milioti (BlackMirror), Brandon Victor Dixon (Power), Olivia Cooke (Bates Motel), Andrew Scott (Sherlock), Julia Garner (Ozark), Shea Whigham (Homecoming), Gary Carr (The Deuce), John Gallagher Jr. (The Newsroom) e Sofia Boutella (Fahrenheit 451).