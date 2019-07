Men in Black International ha tenuto venerdì la testa del Box Office Italia, ma con incassi non esaltanti. Tiene ancora bene invece Spider-Man: Far From Home.

Nella giornata di venerdì 26 luglio gli incassi complessivi del botteghino nazionale non hanno subito grossi scossoni, con risultati complessivi in linea con le medie stagionali. Ci si aspetta un aumento sensibile tra oggi e domani, e questo grazie al maltempo previsto tra oggi e domani. Ma veniamo ai singoli incassi.

Men in Black International ha chiuso il suo secondo giorno di programmazione addirittura in calo rispetto al suo opening day. Con un incasso di 148 mila euro, lo spin-off della saga Men in Black ha ora raggiunto la quota dei 307 mila euro, quanto fatto da Men in Black 3 nel solo primo venerdì di programmazione.

Spider-Man: Far From Home si è avvicinato sensibilmente alla testa del Box Office Italia ieri, e lo ha fatto con un incasso di 128 mila euro. Ora l'incasso complessivo del cinecomic è salito a quota 9,33 milioni di euro. In terza piazza si è riconfermato Serenity - L'isola dell'inganno, il cui incasso è stato 41 mila euro, per un totale di 624 mila.

L'horror Midsommar - Il Villaggio dei Dannati ha incassato 31 mila euro, per un totale di 63 mila euro in due giorni. La top five si chiude con Toy Story 4 ed i suoi 26 mila euro incassati.