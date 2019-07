La settima - ed ultima - stagione di Orange is the new Black è finalmente online, quale migliore occasione per rivedere tutti i momenti salienti dell'intera serie tv.

Netflix ha diffuso un video della durata di 5 minuti in cui è possibile rivivere le emozioni delle sei stagioni passate. Ovviamente, dopo la visione del video, tutti su Netflix per gli ultimi episodi di Orange is the new Black!

Per sei stagioni indimenticabili Orange Is The New Black ha affrontato senza timore alcune delle tematiche umane più rilevanti e difficili del nostro tempo. Nella stagione finale, le detenute di Litchfield dovranno scendere a patti con una difficile verità: la prigione le ha cambiate per sempre.

Piper affronta a fatica la vita all’esterno della prigione, mentre nel carcere di massima sicurezza la quotidianità va avanti senza di lei, ingiusta e corrotta come sempre. L’amicizia tra Taystee e Cindy è ancora appesa ad un filo, Gloria e lo staff della sua cucina devono affrontare il nuovo regime di Polycon, la condanna all’ergastolo di Taystee incombe e le altre detenute inseguono la droga o i propri sogni, cimentandosi con la realtà del loro posto nel mondo.

Il cast è composto da Taylor Schilling, Laura Prepon, Natasha Lyonne, Uzo Aduba, Danielle Brooks, Jackie Cruz, Laura Gomez, Kate Mulgrew, Selenis Leyva, Taryn Manning, Adrienne C. Moore, Jessica Pimentel, Dascha Polanco, Elizabeth Rodriguez, Yael Stone, Laverne Cox e Dale Soules.

Orange is the new Black 7 è su Netflix dal 26 luglio 2019.