La crisi degli incassi al Box Office ITALIA continua ad imperversare anche nel primo weekend di giugno, e neppure i Me Contro Te hanno aiutato a cambiare lo status quo.

Nonostante la presenza di un catalizzatore economico come il nuovo film dei Me Contro Te, il botteghino nazionale ha offerto un nuovo risultato deludente, e purtroppo in linea con gli standard di quest’ultimo sofferto periodo. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, l’incasso complessivo dell’ultima quattro giorni di cinema è valsa 3,43 milioni di euro, in guadagno rispetto al weekend scorso, ma in segno negativo rispetto allo stesso periodo del 2023, quando era 7,96 i milioni di euro totalizzati.

Ma veniamo ai dati relativi agli incassi dei singoli film.

Me Contro Te non basta a salvare il Box Office ITALIA

Niente da fare, nonostante le attese fossero da settimane abbastanza alte, neppure Me Contro Te – Operazione Spie è riuscito a migliorare la situazione degli incassi italiani. L’incasso nel weekend è stato 985 mila euro, con un primo giorno addirittura da 36 mila euro. Il confronto con gli altri film della coppia di youtubers è da ritenere assolutamente in negativo: “Missione Giungla” nel gennaio 2023 è partito con un weekend da 2,32 milioni, mentre “Vacanze in Transilvania” nell’ottobre del 2023 ha aperto con 1,74 milioni. Da questi numeri si intuisce il costante calo di interesse per un fenomeno commerciale che sembrava essersi ritagliato un posto importante nel cuore del pubblico più giovane.

Haikyu!! – Battaglia all’ultimo rifiuto, invece, ha esordito con un secondo posto da 403 mila euro, con un primo giorno da leader del Box Office ITALIA. La terza piazza del podio è stata assegnata a Furiosa: a Mad Max Saga (qui la recensione) con 360 mila euro nel weekend, e 1,3 milioni incassati complessivamente; è palese con questi dati che il film possa superare il totale di “Fury Road” (circa 3 milioni). Nel weekend ha esordito anche L’esorcismo – Ultimo Atto, ed anche qui i dati di incasso non possono che essere deludenti (351 mila euro).

