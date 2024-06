Dopo lo storico Oscar, l’apprezzamento della critica e gli ottimi incassi, Godzilla Minus One è finalmente approdato su Netflix.

Realizzato come omaggio alla leggenda della Toho per il 70° anniversario della nascita del celebre kaiju, il film di Takashi Tamazaki ha fino ad oggi deliziato pubblico e critica grazie attraverso il suo stile classico, ma anche grazie alle tematiche narrative non strettamente legate alla sola distruzione (vedi il Godzilla del MonsterVerse). In Italia, dopo il lancio nelle sale con sottotitoli, Godzilla Minus One è ora disponibile su Netflix nella versione doppiata, a tal proposito stiamo preparando la nostra recensione.

Il film è stato scritto e diretto da Takashi Yamazaki e prodotto da Robot Communications e Toho Studios ed è il 37° film del franchise Godzilla, il 33° film prodotto da Toho. In questo nuovo film il Re dei Mostri è visto come una minaccia nucleare pronta a devastare l’isola nipponica con la sua immensa forza distruttiva. Godzilla Minus One è stato distribuito nelle sale giapponesi il 3 novembre, giorno che viene celebrato come il Godzilla Day.

TRAMA: Nel Giappone del dopoguerra sorge un nuovo terrore; Godzilla. Riusciranno le persone devastate a sopravvivere… figuriamoci a reagire?

IT'S COMING. (It's here)



Godzilla Minus One is now playing. pic.twitter.com/UjaWpzr3vg — Netflix (@netflix) June 2, 2024

