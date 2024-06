Box Office USA: nuovo crollo nel primo weekend di giugno

La crisi degli incassi al Box Office USA del mese di agosto sembra aver interessato anche il primo weekend di giugno. Vediamo nel dettaglio i risultati del botteghino USA.

L’assenza di nuovi film di grande interesse, unitamente alle performance poco esaltanti dei film usciti solo 7 giorni prima, ha contribuito in questo weekend ad abbassare ulteriormente le stime di incasso di un Box Office USA in netta crisi. Secondo BoxOfficePro, infatti, gli incassi complessivi del botteghino americano sono calati del 67% rispetto allo stesso weekend dello scorso anno, quando a tenere alti gli incassi era Spider-Man: Across in the Spider-Verse.

La speranza degli analisti fortunatamente è legata agli imminenti esordi di film attesi quali Bad Boys: Ride or Die, Inside Out 2 e A Quiet Place: Giorno 1, le cui performance potrebbero rialzare le stime poco rassicuranti di questo inizio di giugno.

Box Office USA, poche novità e cali importanti

Garfield – Una Missione Gustosa, dopo aver esordito al secondo posto a fine maggio, ha chiuso in testa al botteghino con un nuovo incasso da 14 milioni di dollari, ed un totale 51,57 milioni dallo scorso weekend. Per Sony si tratta di una piccola vittoria visto che il calo registrato può essere considerato contenuto (-42%). A livello mondiale il film d’animazione ha raggiunto quota 152,2 milioni.

IF – Gli Amici Immaginari è riuscito a risalire al secondo posto con un nuovo incasso da 10,8 milioni di dollari, per un totale di 80,42 milioni.

Furiosa: a Mad Max Saga (qui la recensione), in terza posizione, ha perso due posizioni ma anche – e soprattutto – quasi il 60% degli incasso dello scorso weekend; le ottime recensioni della critica e del pubblico non sono riuscite a tenere alti gli incassi, ed il risultato finale è stato uno score da 10,75 milioni di dollari, con un totale di 49.66 milioni. A livello mondiale il film di George Miller ha raggiunto quota 114,4 milioni, confermando un trend in netto calo rispetto a Mad Max: Fury Road.

La top five del Box Office USA è stata poi completata da Il Regno del Pianeta delle Scimmie (qui la recensione) con 8,8 milioni di dollari (totale 139,99 milioni) in quarta posizione, e dal quinto di The Fall Guy con 4,2 milioni di dollari (totale 80,28 milioni). Tra le novità del weekend, infine, Haikyu!! The Dumpster Battle con un esordio da 3,5 milioni di dollari.

