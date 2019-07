Il weekend cinematografico italiano è appena cominciato, ma come per la giornata di mercoledì è Spider-Man: Far From Home a dare spettacolo nel Box Office Italia.

Nel suo secondo giorno di programmazione, Spider-Man: Far From Home ha incassato 854 mila euro, superando la media dei mille euro per sala. Complessivamente il cinecomic Marvel/Sony ha già raggiunto la quota dei 2,34 milioni di euro, puntando ai 3 milioni entro stasera. Il confronto con Spider-Man: Homecoming continua ad essere sempre più positivo, e questo nonostante questo primo capitolo abbia esordito di giovedì, e non di mercoledì come Spider-Man: Far From Home. Si potrà avere un quadro migliore tra sabato e domenica.

Nel resto della classifica si riconfermano le stesse posizioni del giorno precedente. Annabelle 3 ha chiuso il suo giovedì al secondo posto con un incasso di 111 mila euro, ed un totale di 2,11 milioni. Toy Story 4 ha invece trattenuto il terzo posto del Box Office Italia con un nuovo incasso di 87 mila euro, per un totale di 4,16 milioni.

Tra le nuove proposte del weekend, Domino ha aperto al quarto posto con un incasso all'esordio di 17 mila euro.