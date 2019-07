Nei giorni scorsi un rumour voleva Millie Bobby Brown oramai prossima a far parte di un cinecomic Marvel, ma evidentemente tutto finirà in una bolla d'aria.

Interpellata via social riguardo l'ipotetico ingaggio per il cinecomic Gli Eterni, la giovane stella di Stranger Things ci ha tenuto a sottolineare di non essere a conoscenza di nessun contratto. La Brown ha però lasciato aperte le porte per un futuro coinvolgimento nell'universo Marvel.

Come noto, Variety difficilmente lancia rumours privi di fondamento, pertanto è probabile che la Brown abbia semplicemente raffreddato gli animi dei fan, magari in attesa di poter partecipare al panel Marvel del San Diego Comic-Con.

Oltre alla "ipotetica" smentita della Brown, il web ne deve oggi registrare una seconda: durante il tour promozionale legato al film Stuber - Autista d'Assalto, l'attore Kumail Nanjiani ha velatamente negato il coinvolgimento con i Marvel Studios, anche in questo caso però potrebbe trattarsi di una tattica per rendere l'attesa dei fan più alta riguardo il SDCC.

Gli Eterni sarà diretto da Chloe Zhao. La sceneggiatura è stata affidata a Matthew e Ryan Firpo.

Nel cast Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Ma Dong-seok, Richard Madden.

Il fumetto è stato creato da Jack Kirby nel 1976. Gli Eterni sono una razza di antichi esseri umani manipolati geneticamente dai Celestiali, in grado di manipolare mentalmente quantità limitate di enegria cosmica e in costante lotta con i Devianti.