Box Office Italia: esordio da oltre mezzo milione per Venom 2

L’esordio nel Box Office Italia di Venom: La Furia di Carnage è valso ieri un incasso da oltre mezzo milione di euro, risultato in linea con le aspettative degli analisti.

Proiettato in 460 sale in giro per l’Italia, il secondo capitolo della saga supereroistica Venom ha esordito con un opening day da 527 mila euro, con una media per sala da 1100 euro. L’incasso ottenuto ieri è di poco inferiore a quello del primo capitolo “Venom“, il cui opening day valse nel 2018 un incasso da 627 mila euro, chiudendo il primo weekend con 3.4 milioni. Venon: La Furia di Carnage dovrebbe chiudere il weekend con una cifra superiore ai 2 milioni.

No Time to Die (la recensione) ha incassato altri 83 mila euro al secondo posto, per un totale di 5.66 milioni. La terza piazza del podio del Box Office Italia è andata invece a La Scuola Cattolica con 46 mila euro, ed un totale di 826 mila. Il giovedì d’esordio di The Last Duel è valso 33 mila euro, mentre quello di Marilyn ha gli occhi neri circa 23 mila euro.

Segnaliamo che il circuito The Space Cinema sta avendo problemi tecnici da alcuni giorni, e Cinetel specifica che i dati potrebbero essere parziali.

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

PRODUZIONE: Il film è stato scritto da Kelly Marcel e Tom Hardy, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. Le riprese si sono tenute tra Londra e San Francisco. CAST: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 1° ottobre 2021. In Italia dal 14 ottobre.

TRAMA: Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.