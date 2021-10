Oscar 2022: i 18 film italiani in lizza per la nomination

Ebbene sì: anche se non sembra, visti i vari problemi che stanno affliggendo il nostro paese (e il mondo), è giunto il momento di iniziare a parlare degli Oscar 2022 – ovvero la 94a edizione degli Academy Awards – presentandovi la lista dei film italiani che sono in lizza per ottenere la nomination come miglior film internazionale.

I film, 18 in totale, sono stati scelti dall’ANICA e sono tutti titoli distribuiti nel 2020, annus horribilis quando la finestra era stata espansa dal 1 ottobre 2029 al 31 dicembre 2020.

Da notare la presenza di ben sette titoli presentati alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Ecco di seguito, dunque, i diciotto film italiani in ordine alfabetico: