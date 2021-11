Box Office Italia: Encanto domina il botteghino nazionale nel weekend

Così come negli Usa, il film d’animazione Encanto ha vinto facilmente il Box Office Italia nel weekend da poco passato, a deludere invece è stato Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Il botteghino nazionale continua a registrare numeri in leggero calo, con un -10% che pesa in un momento in cui il ritorno in sala sembrava oramai un’operazione riuscita dopo l’emergenza Covid-19. A vincere il Box Office Italia nel weekend è stato, come da previsione, Encanto con un incasso di 1.6 milioni di euro, che diventano 1.8 milioni se si aggiungono gli incassi del mercoledì.

Ghostbusters: Legacy ha raccolto altri 580 mila euro, per un totale che ora è salito a quota 1.8 milioni in due weekend. La terza piazza del podio è invece andata al cinecomic Eternals, il cui incasso è stato 343 mila euro, per un totale importante di 8.03 milioni, il più alto in assoluto dall’inizio della pandemia da Covid-19. Tra le new entries del weekend Una Famiglia Mostruosa ha chiuso al quarto posto con un incasso di 312 mila euro, mentre il deludente Resident Evil: Welcome to Raccoon City ha esordito con soli 271 mila euro al quinto posto.

Fonte: Cinetel