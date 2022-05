Il nuovo weekend si apre ancora una volta all’insegna di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il cui obiettivo di vincere il Box Office Italia è già ben avviato.

Nella giornata di venerdì il cinecomic Marvel ha raccolto altri 430 mila euro, per un totale di 10.27 milioni. In attesa degli incassi del sabato e della domenica, Doctor Strange 2 ha già superato lo score complessivo di The Batman (10.2 milioni), divendando di fatto il terzo film dall’inizio della pandemia a superare la soglia dei 10 milioni.

L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat si è attestato in seconda posizione con un incasso di 29 mila euro, ed un totale in due giorni di 48 mila. La terza piazza del podio del Box Office Italia è andata, invece, ad Animali Fantastici: i Segreti di Silente con 24 mila euro, ed un totale di 8.15 milioni, presumibilmente entro domenica il fantasy potrebbe recuperare la seconda posizione. Chi non sembra poter “infiattamare” il pubblico italiano è Firestarter, la cui due giorni d’esordio ha raccolto solo 21 mila euro.

