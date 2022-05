Tyler Hoechlin sarà nel film ispirato alla serie Teen Wolf

Il film ispirato alla serie cult Teen Wolf potrà contare nuovamente su Tyler Hoechlin, celebre inteprete di Derek Hale.

A confermare il ritorno nel mondo dei licantropi da parte di Tyler Hoechlin è stato questa sera un articolo proveniente da Variety. Con il Superman dell’ArrowVerse, il film Teen Wolf vedrà anche il ritorno di Tyler Posey nel ruolo di Scott McCall, e non quelli di Dylan O’Brien, che ha scelto di non essere coinvolto, e Arden Cho. Ricordiamo che la pellicola non arriverà al cinema, ma verrà distribuito attraverso Paramount+.

Il film scritto e prodotto da Jeff Davis, creatore dello show originale, racconterà quello che accade quando un terrificante male emerge a Beacon Hills. I lupi ululano di nuovo, chiedendo il ritorno di banshee, werecoyote, hellhound, kitsune e tutte le altre creature della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall, non più un teenager ma ancora un alpha, può unire nuovi alleati e amici fidati per lottare contro quello che potrebbe essere il nemico più potente e mortale che abbiano mai affrontato.