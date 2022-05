Ecco i poster dei protagonisti di Top Gun: Maverick

In attesa dell’uscita in sala, Top Gun: Maverick quest’oggi è tornato protagonista in rete attraverso i lancio di una serie di nuovi poster.

I poster diffusi dalla Paramount Pictures mostrano quelli che saranno i protagonisti del film di Joseph Kosinski, raffigurati in compagnia dei loro in codice. Li trovate tutti nella gallery fotografica qui di seguito. Potete dare, invece, qui una lettura alla nostra recensione di Top Gun: Maverick.

TOP GUN: MAVERICK

PRODUZIONE: Top Gun: Maverick è diretto da Joseph Kosinski. In cabina di produzione David Ellison (CEO della Skydance) e Jerry Bruckheimer. La sceneggiatura è stata firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer. CAST: Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller, Glen Powell, Ed Harris, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Manny Jacinto. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022, in Italia dal 25 maggio.

TRAMA: Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.