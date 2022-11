Box Office Italia, Diabolik 2 non sfonda, vince ancora Black Panther 2

La corsa al successo di Black Panther: Wakanda Forever non si ferma neppure nel Box Office Italia; nel weekend il film raccoglie altri 1.7 milioni.

Il cinecomic Marvel Studios ha vinto il suo secondo weekend di cinema in Italia, e lo fatto raccogliendo un incasso stimato di 1.68 milioni di euro, circa la metà di quanto incassato appena sette giorni prima. Dati alla mano, l’incasso complessivo di Black Panther 2 è salito ora a quota 6.6 milioni, un risultato in linea con quanto raccolto nello stesso lasso di tempo da Eternals.

In seconda posizione The Menu ha esordito con 666 mila euro, ed ha sopravanzato il deludente Diabolik: Ginko all’attacco! (qui la nostra recensione), solo terzo e con un incasso all’esordio di soli 565 mila euro. La top five del Box Office Italia è stata infine completata da un altro esordiente “Il Principe di Roma” con 394 mila euro, e da La Stranezza con 378 mila euro guadagnati nel weekend (4.73 milioni in totale).

Fonte: Cinetel