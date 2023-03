Box Office Italia: Creed III batte i nuovi film nel weekend

Creed III ha vinto nuovamente il Box Office Italia, e lo ha fatto in un weekend caratterizzato dalla messa in onda dei celebri premi Oscar 2023.

Nonostante la presenza di alcune nuove proposte abbastanza agguerrite, la terza avventura cinematografica di Adonis Creed ha portato a casa la sua seconda vittoria consecutiva; dati alla mano (via Cinetel), intatti, Creed III ha raccolto nel weekend un incasso di 1.45 milioni di euro, per un totale che è ora balzato a quota 5.47 milioni.

Le due nuove proposte più viste sono state L’ultima notte di Amore e Scream VI, rispettivamente al secondo ed al terzo posto del podio; in particolare il film con Pierfrancesco Favino ha raccolto 965 mila euro con una media per sala di poco superiore ai 2 mila euro, mentre per l’horror campione d’incassi negli USA lo score si è fermato a 782 mila euro, con una media per sala anche più alta.

The Whale, premiato con due premi Oscar questa notte, ha chiuso al quarto posto con 394 mila euro, ed un totale di 2.14 milioni, mentre il cartoon Mummie – A Spasso nel Tempo ha completato la top five con 292 mila euro, ed un totale di 1.75 milioni.