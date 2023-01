Box Office Italia, 5 milioni nel weekend di Capodanno per Avatar 2

Weekend di Capodanno ricchissimo nel Box Office Italia con Avatar 2 protagonista con un incasso da 5 milioni e Il Grande Giorno ben oltre il milione e mezzo.

Come da previsione il weekend di Capodanno – nonostante gli incassi ridotti di sabato 31 dicembre – ha registrato dati importanti: in quattro giorni l’incasso complessivo è stato 10.3 milioni di euro, con 1.3 milioni di ticket staccati (dati Cinetel).

Il 50% degli incassi totali è stato monopolizzato, chiaramente, da Avatar: La via dell’acqua il cui score nei quattro giorni è stato 5.03 milioni di euro, con 1.5 milioni incassati solo nella giornata del 1° gennaio, giornata caduta di domenica in questo 2023. L’incasso complessivo per il kolossal di James Cameron è ora salito a quota 29.16 milioni, con il traguardo dei 30 milioni praticamente ad un passo (forse cadrà con gli incassi odierni).

Il Grande Giorno della premiata ditta “Aldo, Giovanni e Giacomo” ha incassato altri 1.64 milioni di euro al secondo posto, per un totale di 4.85 milioni. La terza piazza è andata, invece, a Le Otto Montagne con 888 mila euro, per un totale di 2.24 milioni. Tra le new entries del weekend, Tre di Troppo (esordio alla regia di Fabio De Luigi) ha raccolto un incasso di 707 mila euro in quarta posizione, mentre Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio al quinto posto ne ha incassati altri 579 mila euro (totale 4.16 milioni).

DATI WEEKEND DI CAPODANNO AL BOX OFFICE USA