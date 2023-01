Box Office Usa, Avatar 2 vince l’ultimo weekend dell’anno con oltre 60 milioni

Il kolossal Avatar: La via dell’acqua ha vinto anche l’ultimo weekend dell’anno nel Box Office Usa, ed ora il suo totale viaggia ben oltre i 400 milioni.

Nel suo terzo weekend in sala, l’ultimo del 2022, Avatar 2 ha raccolto un’altra importante vittoria spazzando via le paure relative alla tenuta. Rispetto a sette giorni prima, infatti, il film di James Cameron ha aumentato il suo bottino dello 0.2%, conquistando pertanto un incasso da 63.44 milioni di dollari. Il totale ad oggi è di 421.56 milioni.

A livello statistico – via BoxOfficePro – l’incasso totale di Avatar: La via dell’acqua allo stesso lasso di tempo risulta quasi tre volte maggiore di Titanic (157.4 milioni), ma anche il 19% in più rispetto a quanto fatto dal primo capitolo “Avatar” (352.1 milioni). Nel Box Office Worldwide l’incasso totale è balzato a quota 1.37 miliardi di dollari, di cui 956 milioni dai mercati internazionali.

La seconda posizione del Box Office Usa è andata a Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio con un incasso di 16.31 milioni di dollari, con un incremento rispetto allo scorso weekend del 31%; in due weekend (più anteprime) l’incasso è balzato a quota 60.71 milioni. Black Panther: Wakanda Forever ha chiuso al terzo posto con 4.83 milioni di dollari, anch’esso ben oltre il 30% di incremento rispetto a sette giorni prima, qui il totale è salito a quota 437.97 milioni.