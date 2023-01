Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il trailer finale del film è in arrivo

I Marvel Studios hanno fissato la data di lancio del trailer finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il primo film del franchise ad uscire nel 2023.

La data scelta per il lancio del trailer è il 9 gennaio, in occasione di uno degli spot del National College Football Championship Game. Oltre al lancio del trailer, i Marvel Studios potrebbero anche prenotare uno dei mitici spot milionari del Super Bowl 2023, e questo perchè Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà la luce delle sale proprio una settimana dopo il grande evento sportivo.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

La regia del film è stata affidata ancora una volta a Peyton Reed, già regista dei primi due capitoli, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Le riprese si sono tenute da giugno nel Regno Unito, e sono terminate in novembre. NEL CAST Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Kathryn Newton. La release italiana del film è fissata per il 15 febbraio 2023.

TRAMA

In Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Fonte: SuperHeroHype