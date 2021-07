Box Office Italia: Black Widow raggiunge il milione in due giorni

Non poteva essere altrimenti, Black Widow ha risvegliato il Box Office Italia dal torpore post-pandemico, ed in due giorni in sala ha già aggiunto la bellezza di un milione di euro di incasso.

Reduce da un opening day infrasettimanale da 591 mila euro, il cinecomic Marvel ha tenuto benissimo ieri incassando altri 399 mila euro, ora il totale è praticamente ad un soffio dal milione di euro di incasso in due giorni. Dati alla mano, si tratta di un nuovo “record post-pandemico“, nessun film infatti dallo scoppio della pandemia era riuscito a raggiungere con tale velocità il milione di euro, e tra l’altro la soglia del milione complessiva fino ad oggi era stata superata solo da Crudelia, The Conjuring – per ordine del diavolo e Nomadland, ovviamente nessuno di questi lo ha fatto in due giorni.

Da domani il weekend cinematografico italiano entrerà nel vivo, ed il pubblico potrà accorrere in massa nelle sale, caldo e Nazionale Italiana permettendo, per spingere ancora più in alto gli incassi nel Box Office Italia di Black Widow, l’obiettivo dei 2 milioni entro domenica è assolutamente alla portata.

Black Widow a parte, ieri ha esordito anche La Notte del Giudizio per Sempre con 62 mila euro, un incasso molto più in linea col periodo.

BLACK WIDOW

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Il film è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson. CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone. DISTRIBUZIONE: L’uscita è fissata per il 9 luglio 2021, con distribuzione ibrida tra Cinema e Disney+ (accesso Vip). In Italia approderà nelle sale il 7 luglio e solo due giorni dopo su Disney+ con Accesso Vip.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.