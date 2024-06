Box Office ITALIA, vince il weekend Bad Boys: Ride or Die

Il Box Office ITALIA del weekend da poco passato è stato vinto da Bad Boys: Ride or Die, ma non i risultati sperati dagli esercenti.

Così come accade oramai da settimane, il botteghino nazionale ha offerto – anche in questo weekend – un bottino complessivo molto deludente, seppur migliore dell’uscito (Peggiore in assoluto del 2024). Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, l’incasso complessivo del Box Office ITALIA è stato 2,46 milioni di euro, e solo l’8% in più rispetto al famigerato peggior weekend del 2024.

Bad Boys: Ride or Die, diversamente dall’andamento sostenuto in buona parte del globo, qui in Italia ha esordito con un più che deludente score da 838 mila euro, con media per sala di poco sopra i 2200 euro. Il confronto con il capitolo precedente “Bad Boys for Life” è da ritenere in sostanziale parità, ma con la differenza che quest’ultimo ha esordito in piena emergenza Covid-19, con lo spettro chiusura sale sullo sfondo. Con queste statistiche, è facile pensare che il film potrebbe non arrivare neppure al traguardo dei 2 milioni complessivi.

Kinds of Kindness ha incassato – al secondo posto – con un nuovo scadente risultato da 256 mila euro, con un totale ad oggi ancora sotto il milione (902 mila euro). Me Contro Te – Operazione Spie ha invece chiuso il weekend al terzo posto con un incasso da 255 mila euro, ed un totale di 2,27 milioni. La top five è stata, infine, completata da The Watchers e IF – Gli Amici Immaginari, rispettivamente con incassi da 142 mila euro (totale 532 mila) e 106 mila euro (totale 1,98 milioni).

Nel prossimo weekend sarà la volta di Inside Out 2 che, a dispetto delle più rosee aspettative, ha chiuso un weekend d’esordio negli USA da 155 milioni di dollari con risultati ancor più incredibili a livello mondiale (qui i dettagli). Sarà interessante capire la risposta degli italiani in sala.

Correlati