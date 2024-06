Il celebre romanzo di fantascienza “Il Problema dei 3 Corpi” sarà adattato sul grande schermo per la regia di Zhang Yimou.

Con la serie Netflix che dovrà presentare al pubblico ancora due stagioni, Il Problema dei 3 Corpi diventerà presto un film di produzione cinese. Variety ha riferito quest’oggi che il romanzo firmato da Liu Cixin sarà adattato sul grande schermo per la regia di Zhang Yimou, tra i più famosi registi cinesi. Il nuovo film è stato annunciato da Wang Changtian, fondatore e CEO di Enlight Media, durante un forum al Shanghai International Film Festival. Changtian, a tal proposito, ha riferito quanto segue:

“Speriamo che il regista Zhang Yimou possa cogliere l’essenza del romanzo ‘Il Problema dei Tre Corpi’ e apportare innovazioni significative, anche sul mercato internazionale.“

Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti in merito.

Il Problema dei 3 Corpi: il romanzo originale

Il romanzo è stato scritto nel 2008 dallo scrittore Liu Cixin, ed è il primo volume di una trilogia. Gli altri capitoli sono “La materia del cosmo” e “Nella quarta dimensione” (via Wikipedia). La popolarità a livello internazionale di questa immensa opera fantascientifica è sottolineata anche dal fatto che è stata tradotta in circa 30 lingue. La serie di romanzi descrive un passato, un presente e un futuro immaginari nei quali, nel primo libro, la Terra entra in contatto con una civiltà aliena in un vicino sistema stellare composto da tre stelle simili al Sole che orbitano l’una intorno all’altra in un instabile sistema a tre corpi. Il titolo fa riferimento al Problema dei tre corpi in astrodinamica.

