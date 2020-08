Box Office Italia: Esordio da 400 mila euro per Tenet

Il kolossal sci-fi Tenet ha riportato gli italiani al cinema, e l’effetto sul Box Office Italia si è sentito in maniera pazzesca.

Nel giorno del suo esordio, che ha poi coinciso con una massiccia riapertura delle sale italiane dopo il lockdown, Tenet ha incassato una cifra pari a 403 mila euro. Il risultato ottenuto è da considerare pazzesco, anche in considerazione del fatto che siamo in periodo dell’anno (fine agosto) solitamente non ricchissimo, e per di più l’ombra dell’emergenza Covid-19 sembra farsi nuovamente minacciosa. Ovviamente bisognerà attendere le settimane a venire per capire se la paura per il post-lockdown è oramai dietro l’angolo, e questo perchè molti altri blockbusters sono pronti ad esordire.

Le sale riaperte in Italia ieri erano oltre 2000, e di queste 800 hanno proiettato il film di Christopher Nolan. Le arene estive ancora aperte erano invece 88, in costante calo rispetto ad alcune settimane fa.

Complessivamente il Box Office Italia ieri ha fatto totalizzare un incasso di 511 mila euro, ed il weekend potrebbe incrementare ulteriormente tale dato. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo.