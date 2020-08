Il mese di settembre 2020 si avvicina, e Netflix è pronto a tenere i propri clienti incollati alla televisione con una serie di film e serie tv davvero interessanti.

Come già riportato nelle settimane scorse, Netflix per il mese di settembre è pronto a presentare prodotti molto attesi, tra questi senza dubbio Enola Holmes e Le Strade del Male. Ma tante altre nuove serie tv sono in rampa di lancio. Per gli amanti del genere horror, il mese di settembre porterà sul catalogo Netflix il sequel di The Babysitter, ancora diretto dal regista McG.

Ma diamo uno sguardo approfondito a tutte le novità.

NETFLIX SETTEMBRE 2020

Film originali

2 settembre – FREAKS – UNA DI NOI

3 settembre – LOVE, GUARANTEED

4 settembre – STO PENSANDO DI FINIRLA QUI

9 settembre – DONNE AI PRIMI PASSI

9 settembre – SO MUCH LOVE TO GIVE

10 settembre – LA BABYSITTER: KILLER QUEEN

16 settembre – LE STRADE DEL MALE

23 settembre – ENOLA HOLMES

30 settembre – THE BOYS IN THE BAND

Film

1 settembre – 40 GIORNI & 40 NOTTI

1 settembre – CHE VUOI CHE SIA

1 settembre – DUDLEY DO-RIGHT

1 settembre – FREDDY VS. JASON

1 settembre – GLI ARGONAUTI

1 settembre – HUDSON HAWK – IL MAGO DEL FURTO

1 settembre – I PUFFI 2

1 settembre – LA MALEDIZIONE DI CHUCKY

1 settembre – LA PARTITA

1 settembre – L’AMORE CRIMINALE

1 settembre – MOGLIE E MARITO

1 settembre – PICCOLI BRIVIDI 2 – I FANTASMI DI HALLOWEEN

1 settembre – SPAWN

1 settembre – UN WEEKEND DA BAMBOCCIONI 2

4 settembre – LA MADRE

4 settembre – POLIZIOTTO IN PROVA

5 settembre – BOB & MARYS – CRIMINALI A DOMICILIO

Serie TV Originali

3 settembre – IL GIOVANE WALLANDER, Stagione 1

3 settembre – WAS IT LOVE?, Stagione 1

4 settembre – AWAY, Stagione 1

10 settembre – JULIE AND THE PHANTOMS, Stagione 1

10 settembre – THE GIFT, Stagione 2

11 settembre – ALTRO CHE CAFFÈ, Stagione 2

11 settembre – THE DUCHESS, Stagione 1

16 settembre – BABY, Stagione 3

16 settembre – CRIMINAL: REGNO UNITO, Stagione 2

18 settembre – RATCHED, Stagione 1

25 settembre – SNEAKERHEADS, Stagione 1

Animazione

1 settembre – BABY BOSS: CACCIA AL BAMBINO!

1 settembre – ARRIVA YOOHOO, Stagioni 2-3

1 settembre – HEIDI, Stagione 2

1 settembre – VERA: LA GIORNATA DELL’AMICIZIA

4 settembre – SPIRIT: AVVENTURE IN LIBERTA’ – L’ACCADEMIA EQUESTRE, Stagione 1 Parte 2)

8 settembre – STARBEAM, Stagione 2

10 settembre – MEMORIE DI IDHUN, Stagione 1

11 settembre – PETS UNITED

17 settembre – DRAGON’S DOGMA, Stagione 1

18 settembre – JURASSIC WORLD: NUOVE AVVENTURE, Stagione 1

Stad-up e comedy

1 settembre – AL PASSO CON I KARDASHIAN, Stagione 3-4

1 settembre – I SEGNALIBRI, Stagione 1

1 settembre – FELIPE ESPARZA: BAD DECISIONS | Miniserie

1 settembre – TOP CHEF, Stagione 3-4

3 settembre – AFONSO PADILHA: ALMA DE POBRE

9 settembre – THE HOME EDIT: L’ARTE DI ORGANIZZARE LA CASA, Stagione 1

15 settembre – MICHAEL MCINTYRE: SHOWMAN

18 settembre – AMERICAN BARBECUE, Stagione 1

29 settembre – MICHELLE BUTEAU: WELCOME TO BUTEAUAPIA

Documentari

1 settembre – HUMAN NATURE

2 settembre – BAD BOY BILLIONAIRES: INDIA, Stagione 1

2 settembre – CHEF’S TABLE: BBQ, Stagione 1

7 settembre – IL MIO AMICO IN FONDO AL MARE

9 settembre – LA LINEA: L’OMBRA DEL NARCOTRAFFICO, Miniserie

15 settembre – HOPE FROZEN: SI PUO’ VIVERE DUE VOLTE?

15 settembre – TUTTO SUL TACO, Stagione 2

16 settembre – CHALLENGER: L’ULTIMO VOLO, Miniserie