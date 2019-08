Il Re Leone ha stravinto il Box Office Italia nel weekend d'esordio, ed ha raccimolato ben 14 milioni in soli 5 giorni.

Il successo straordinario del fantasy Disney è sotto gli occhi di tutti (1,5 miliardi di dollari in tutto il mondo), e dal weekend appena passato lo è anche per noi italiani. L'incasso maturato da Il Re Leone nel solo weekend è stato 10,96 milioni di euro, con una media per sala a limite dei 10 mila euro.

Il bottino totale, prendendo in considerazione anche il mercoledì di programmazione, è di 14,06 milioni di euro, ovvero il terzo maggiore incasso del 2019, nonchè il terzo incasso nel weekend lungo (da mercoledì) di sempre, dietro solo Che Bella Giornata e Avengers: Endgame. A tal proprio, è sempre più probabile che Il Re Leone possa presto entrare nella storia del Box Office Italia anche in relazione all'incasso totale, ma per questo dato ci sarà da attendere ancora un po'.

Incassi da record a parte, il weekend italiano è stato caratterizzato da dati quasi in linea con le medie stagionali, con il solo Hobbs & Shaw capace di superare la quota del mezzo milione di incasso. Lo spin-off della saga Fast & Furious ha raccolto altri 623 mila euro, per un totale che ora è balzato a quota 5,26 milioni. La terza posizione è andata a Il Signor Diavolo, il cui esordio è valso 422 mila euro (426 se si considerano le anteprime).

Crawl - Intrappolati è finito al quarto posto con un incasso di 190 mila euro, ed un totale di 642 mila. La Rivincità delle Sfigate ha esordito con 192 mila euro, ma in 5 giorni (sono stati 168 mila nel solo weekend).