Approda in rete questa notte il concept art ufficiale relativo a The Falcon and the Winter Soldier, la serie tv Marvel Studios.

Anche in questo caso non si tratta di una versione ufficiale, ma così come accaduto per Black Widow e WandaVision di artwork promozionali diffusi durante la D23 Expo andata in scene nei giorni scorsi.

Protagonisti dell'artwork, ovviamente, Anthony Mackie e Sebastian Stan, rispettivamente nei loro iconici ruoli nell'MCU di Falcon (prossimo Captain America) e Soldato d'Inverno.

The Falcon and The Winter Soldier

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell.

La serie arriverà su Disney+ dall'autunno del 2020.