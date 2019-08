M2 Pictures ha avviato la campagna promozionale dedicata ad A Spasso col Panda, il nuovo cartoon firmato dallo sceneggiatore di Madagascar.

In uscita nelle sale italiane dal 10 ottobre prossimo, A Spasso col Panda è stato scritto da Billy Frolick (Madagascar), e diretto da Natalya Lopato. La storia ruota intorno ad un insolito gruppo di "eroi" animali, i quali intraprendono un buffo viaggio per riportare un cucciolo di panda dai loro genitori.

Con il trailer, M2 Pictures ha diffuro il poster ufficiale e la sinossi (qui di seguito).

Dallo sceneggiatore di Madagascar, una nuova avventura a misura di cuccioli! L’orso Mic-Mic e la lepre Oscar, non sono di certo migliori amici, soprattutto perché quest’ultimo è un vero e proprio combinaguai. Quando una cicogna molto sbadata lascia per sbaglio un cucciolo di panda alla sua porta, Mic-Mic decide di partire per riportare il cucciolo dai suoi genitori e, seppur controvoglia, accetta di portare con sé Oscar, perché è l’unico in grado di far calmare il piccolo panda quando piange. Durante il viaggio, tra rocambolesche peripezie e nemici da fronteggiare, Oscar e Mic-Mic fanno la conoscenza di altri tre simpatici animali che si uniranno a loro, per completare la missione e portare sano e salvo il cucciolo di panda a casa.