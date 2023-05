Box Office USA: Guardiani della Galassia vol. 3 ancora primo nel weekend

Il cinecomic Guardiani della Galassia vol. 3 ha vinto nuovamente il Box Office USA nel weekend da poco terminato.

Dopo aver esordito lo scorso weekend con un incasso da 118.4 milioni, il cinecomic Marvel Studios ha perso circa il 49% degli incassi piazzando nella ultima tre giorni uno score da 60.5 milioni di dollari. Il calo registrato dal terzo film di James Gunn è tra i migliori dell’intero MCU riguardo il secondo weekend di programmazione, dietro solo a Black Panther (-44%) e Thor (-47%).

Ad oggi Guardiani della Galassia vol. 3 ha incassato nel USA 213.2 milioni e 315.6 milioni all’estero, per un totale Worldwide sopra il mezzo miliardo di dollari (528.8 milioni).

Super Mario Bros – Il Film ha chiuso il weekend al secondo posto con un incasso di 13 milioni di dollari, ed un totale ora 535.95 milioni, direttamente al 15° posto degli incassi più alti di sempre, ed al terzo per i film d’animazione dietro a Gli Incredibili (608.5 milioni) e Il Re Leone (543.5 milioni). A livello globale, l’incasso è balzato a quota 1.21 miliardi di dollari.

In terza posizione, infine, spazio per la più alta new entry del weekend dal titolo Book Club: The Next Chapter, il cui incasso è stato 6.5 milioni di dollari, quasi la metà di quanto raccolto dal primo film nel 2018.

FONTE: BOXOFFICEPRO