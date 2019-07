Un giorno dopo Spider-Man: Far From Home, un nuovo film ha raggiunto la quota del miliardo di incasso nel Box Office Worldwide, stiamo parlando ovviamente di Aladdin, la versione live-action Disney.

La Disney ha piazzato oggi un nuovo straordinario successo nella storia del Box Office Worldwide. La nuova versione live-action del classico dell'animazione Aladdin ha raggiunto oggi la quota di 1 miliardo di dollari. Ufficialmente ieri il film aveva incassato 998,54 milioni, con gli incassi odierni il traguardo è stato ampiamente superato.

Aladdin è il terzo film Disney che è riuscito a superare la quota del miliardo di dollari nel 2019, in precedenza ci sono riusciti Captain Marvel e Avengers: Endgame. Volendo considerare anche Spider-Man: Far From Home (che è co-prodotto da Marvel Studios/Disney, ma è distribuito da Sony Pictures), si tratta del quarto film in assoluto sopra il miliardo nel 2019.