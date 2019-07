Spider-Man: Far From Home è entrato nel club dei miliardari. Il cinecomic Sony/Marvel con gli incassi odierni ha raggiunto la quota del miliardo di dollari nel Box Office Worldwide.

Ufficialmente il miliardo non è stato ancora raggiunto - BoxOfficeMojo segna quota 982 milioni - ma con gli incassi mondiali maturati oggi è praticamente notizia ufficiosa. Ebbene si, Spider-Man: Far From Home ha fatto la felicità di Sony Pictures e Marvel Studios in un sol colpo, e lo ha fatto in meno di un mese dall'esordio nelle sale.

Per i Marvel Studios si tratta del terzo film nel 2019 a raggiungere tale quota (gli altri sono ovviamente Captain Marvel e Avengers: Endgame), mentre storicamente è il 41° film in assoluto. Inoltre da pochi giorni Spider-Man: Far From Home è lo Spider-Movie con il più alto incasso della storia del Box Office.

Al momento i Marvel Studios non hanno ancora annunciato l'arrivo in sala di Spider-Man 3, e questo nonostante lo studios abbia rivelato tutti i titoli presenti nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Questo dato però potrebbe non significare nulla perchè i diritti di distribuzione spettano a Sony Pictures, pertanto l'annuncio potrebbe essere dato prossimamente via Sony per l'appunto.