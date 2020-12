Box Office 2020: la top 10 dei film che hanno incassato di più

Quali sono stati i film che hanno incassato di più in un 2020 tormentato dall’emergenza Covid-19? Scopriamo insieme la top 10 del Box Office 2020.

Il mercato cinematografico quest’anno ha risentito in maniera catastrofica dell’emergenza Covid-19. A parte i primissimi mesi dell’anno, in cui la pandemia sembrava solo parte di una sceneggiatura di un film post-apocalittico, infatti, le sale cinematografiche di mezzo mondo sono rimaste chiuse, o nella migliore delle ipotesi aperte con rigorosissime limitazioni. Le conseguenze di un contesto così triste non potevano che piegare un mercato, come quello della cinematografia, già in crisi a causa dell’exploit dei tanti servizi digitali (Netflix, Prime Video, etc), da molti considerato il futuro di questo settore.

Ma allora è giusto parlare di film campioni di incasso in questo funestato 2020? Nonostante la presenza in top 10 di film che hanno fatto fortuna con incassi in alcuni casi importanti, è oltremodo giusto parlare di risultati falsati o condizionati da un contesto storico senza precedenti. Ed è così che i 461 milioni di dollari incassati dal blockbuster cinese The Eight Hundred in prima posizione nel Box Office, lo scorso anno avrebbero prodotto solo un misero posto fuori al di fuori della top 15, lontanissimo dai dati stratosferici fatti registrare da film quali Avengers: Endgame e Il Re Leone.

Un discorso simile va fatto anche per titoli quali Bad Boys for Life e Sonic, i cui incassi sono da considerare positivi, ma assolutamente lontani dai canoni noti ai grandi appassionati di statistiche. Ma tra le tante anomalie generate dal Covid-19 in questo 2020, quelle relative agli incassi disastrosi di Tenet e Onward non possono che fotografare alla perfezione la difficoltà di un settore in ginocchio.

La speranza di una pronta rinascita nel 2021 è ciò che tutti noi ci auguriamo per un settore come quello della cinematografia, che da sempre ci regala gioia e divertimento.

A voi la TOP 10 dei maggiori incassi del Box Office nel 2020