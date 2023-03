Universal Pictures questa sera ha finalmente condiviso lo spettacolare trailer finale di Super Mario Bros – Il Film, l’adattamento live animation del celebre videogame di successo.

In questo nuovo trailer (in fondo alla pagina) tanto spazio al piano di conquista del villain Bowser, ma anche uno sguardo ai tantissimi personaggi che andranno a movimentare il viaggio di Super Mario nel mondo della Settima Arte, Donkey Kong incluso.

Per scoprire le iniziative UCI Cinemas per l’uscita nelle sale di Super Mario Bros – Il Film visitate questo nostro indirizzo.

SUPER MARIO BROS – IL FILM

Super Mario Bros – Il Film arriverà al cinema in live animation, con Aaron Horvath e Michael Jelenic in cabina di regia, e Matthew Fogel (Minions 2) come sceneggiatore. La Illumination Entertainment di Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto (creatore del gioco originale) per Nintendo si è occupato della produzione con Universal Pictures. Al cinema dal 7 aprile 2023. In Italia dal 5 aprile.

Tra i protagonisti del cast vocale ci sarà spazio per Chris Pratt, che doppierà Mario, ma anche per Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) e Sebastian Maniscalco (Spike).

IL TRAILER FINALE