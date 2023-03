UCI Cinemas lancia il MAR10 DAY per promuovere Super Mario Bros – Il Film

Il circuito cinematografico UCI Cinemas si prepara ad accogliere nelle proprie sale il film Super Mario Bros – Il Film con una giornata a dir poco entusiasmante.

Il primo dei due appuntamenti del MAR10 DAY è fissato per il 10 marzo presso l’UCI Porta di Roma, giornata in cui i fan del celebre eroe baffuto potranno incontrare la nota youtuber e instagrammer Silvia Lonardo. Il secondo appuntamento, invece, è previsto per il 5 aprile (anche il giorno d’uscita del film nelle sale), e sempre all’UCI Porta di Roma, qui i presenti potranno incontrare tre famosi influencer: lo streamer di CoD Moonryde, i fratelli de Le Coliche e il gamer Fazz.

UCI Porta di Roma si prepara per l’arrivo di Super Mario Bros. – Il Film

Il 10 marzo è il MAR10 DAY e la multisala capitolina del Circuito UCI si trasformerà in qualcosa di incredibile!

Milano, 9 marzo 2023 – UCI Porta di Roma si prepara per l’arrivo in sala di Super Mario Bros. – Il Film, l’attesissimo lungometraggio animato distribuito da Universal Pictures International, dedicato al celebre idraulico e al suo mondo psichedelico.

Il 10 marzo è il MAR10 DAY, e al cinema UCI Porta di Roma è stato pensato un evento per i fan di Mario e della nota youtuber e Instagrammer Silvia Lonardo, la giovane mamma che con i suoi contenuti dedicati alla famiglia ha conquistato i cuori di grandi e piccini. Tutti i piccoli partecipanti all'evento avranno la possibilità di incontrare Silvia e ricevere i gadget dedicati al film.

Ma non è finita qui! Il 5 aprile, in occasione dell’uscita nelle sale del film, gli spettatori potranno incontrare tre famosi influencer: lo streamer di CoD Moonryde, i fratelli de Le Coliche e il gamer Fazz. I tre accoglieranno in sala il pubblico per la proiezione di Super Mario Bros. Il Film Fan Screening prevista alle ore 20:00 nella sala 5 e per la proiezione Super Mario Bros. Fan Screening IMAX presso l’esclusiva sala IMAX, che combina una risoluzione senza precedenti con una conformazione speciale della sala, uno schermo curvo e più grande di quelli classici e altoparlanti allineati a laser.

Inoltre a partire dal 5 aprile a UCI Porta di Roma, come in tutte le multisala del Circuito, i possessori della SKIN Family riceveranno un euro di sconto sull’acquisto del Menù Level Up dedicato al film.

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le casse di UCI Porta di Roma, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. Saranno però validi per il concorso solo quelli acquistati attraverso i canali digitali del Circuito. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.