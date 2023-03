Apple TV+ lancia il trailer di L’ultima cosa che mi ha detto, la serie con Jennifer Garner

Apple TV+ ha rilasciato nelle ore scorse il primo trailer di L’ultima cosa che mi ha detto, la serie tv con protagonista Jennifer Garner.

Prodotta da Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Jennifer Garner, e co-creata dal premio Oscar® Josh Singer e dall’autrice bestseller del New York Times “Laura Dave“, la serie limitata esordirà sulla famosa piattaforma digitale a partire dal 14 aprile con i primi due episodi, successivamente i restanti episodi saranno rilasciati a cadenza settimanale fino al 19 maggio.

IL TRAILER

LA SERIE

Apple ha svelato oggi il trailer di “L’ultima cosa che mi ha detto” (The Last Thing He Told Me), la serie limitata basata sull’omonimo romanzo di Laura Dave, bestseller numero 1 del New York Times. Interpretata e prodotta esecutivamente da Jennifer Garner, la serie dramedy composta da sette episodi è interpretata da un cast corale guidato da Jennifer Garner con Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice, Aisha Tyler, Augusto Aguilera, Geoff Stults e John Harlan Kim.

“L’ultima cosa che mi ha detto” è prodotta dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon e dalla 20th Television, e farà il suo debutto su Apple TV+ il 14 aprile con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì, fino al 19 maggio.

La serie segue Hannah (interpretata da Jennifer Garner), una donna che deve instaurare un rapporto con la figliastra sedicenne Bailey (interpretata da Angourie Rice) per scoprire la verità sul motivo della misteriosa scomparsa del marito.

Creata e adattata da Laura Dave, insieme al co-creatore della serie e premio Oscar® Josh Singer, “L’ultima cosa che mi ha detto” segna la prima collaborazione tra i coniugi Dave e Singer, che sono anche produttori esecutivi insieme alla Garner, Reese Witherspoon e Lauren Neustadter di Hello Sunshine. La serie è prodotta per Apple da Hello Sunshine, che ha acquisito i diritti del libro di Laura Dave e collabora al progetto con la 20th Television. Olivia Newman dirige l’episodio pilota, mentre gli altri episodi sono diretti dalla stessa Newman, da Deniz Gamze Erguven, Daisy Von Scherler Mayer e Lila Neugebauer.

Pubblicato in copertina rigida da Simon & Schuster il 4 maggio 2021, il romanzo “L’ultima cosa che mi ha detto” è diventato immediatamente bestseller numero 1 del New York Times ed è rimasto in classifica per più di un anno. È stato vincitore del Goodreads Choice Award per il miglior thriller/suspense del 2021, Amazon Best Book dell’anno nel 2021, Apple Best Book dell’anno nel 2021 e l’anno successivo è stato uno dei libri più acquistati nelle biblioteche di tutti gli Stati Uniti, nonché il primo e-book più richiesto. Ad oggi, il libro ha venduto più di 2 milioni di copie negli USA ed è stato pubblicato in altri trentotto Paesi del mondo, tra cui il Regno Unito, dove è stato scelto dallo show televisivo Richard and Judy. L’edizione in brossura di “L’ultima cosa che mi ha detto” sarà disponibile per la prima volta il 21 marzo e può essere preordinata ora.

La serie limitata Apple Original segna l’ultima collaborazione di alto profilo tra Apple e Hello Sunshine e si unirà a una serie di progetti prodotti da Hello Sunshine per Apple TV+, tra cui “My Kind of Country“, il primo talent show della piattaforma alla ricerca di talenti non convenzionali della musica country; il thriller psicologico “Surface” con protagonista Gugu Mbatha-Raw, recentemente rinnovato per una seconda stagione; la serie vincitrice di Emmy, SAG e Critics Choice Award “The Morning Show” e la serie dramedy “Truth Be Told“, vincitrice del NAACP Image Award, con Octavia Spencer.