Nonostante le difficoltà sorte in produzione con il licenziamento di Bryan Singer e nonostante le critiche che hanno accolto il film in patria, Bohemian Rhapsody è il film con il maggiore incasso in Italia nel 2018.

Nella giornata di Santo Stefano, il film ha incassato ulteriori 815mila euro raggiungendo così quota 18,9 milioni, cifra che l'ha portato a essere il film più visto in Italia, battendo anche il kolossal Marvel Avengers: Infinity War (fermatosi a 18.7 milioni).

In tutto il mondo, il biopic sui Queen ha incassato oltre 670 milioni e, poco tempo fa, ha ottenuto il record di film biografico con l'incasso più alto di sempre.

In merito a questo straordinario successo, l'AD di 20th Century Fox Italia Paul Zonderland ha affermato:

Il film, che di settimana in settimana ha scalato il podio fino al 1° posto, ha portato in sala oltre 2,6 milioni di spettatori. E' questo il vero successo e possiamo affermare, con orgoglio, che Bohemian Rhapsody ha aperto le porte delle sale cinematografiche anche a quella parte di pubblico meno abituale, ma che ama il grande cinema.

Forte dell'interpretazione maiuscola di Rami Malek nei panni di Freddie Mercury, il film ha fatto gioire i fan che hanno apprezzato la ricostruzione storica - pur con qualche variazione - della formazione e del successo della band inglese.