Bill Skarsgard tra i protagonisti di John Wick 4

Il cast di John Wick 4 continua a crescere in numero ed in qualità, il nome nuovo è infatti quello di Bill Skarsgard, fratello minore del più celebre Alexander.

A confermare le trattative, per al momento è di questo che si tratta, è stato questa sera il The Hollywood Reporter. L’attore, apprezzato nel recente passato per aver ridato volto al celeberrimo Pennywise nel remake dell’horror “IT“, dovrebbe essere in breve tempo confermato come uno dei volti nuovi della famosa saga action che ha ridato verve alla carriera di Keanu Reeves.

In produzione è ancora segnalato Ballerina, lo spin-off della saga John Wick, con Len Wiseman in cabina di regia, e sceneggiatura affidata a Shay Hatten, (Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum), ma anche The Continental, la serie che farà da prequel della saga.

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Chad Stahelski. Le riprese partiranno questa estate tra Francia, Germania e Giappone. In produzione anche uno spin-off dal titolo Ballerina, ed una serie tv che si intitolerà The Continental. CAST: Keanu Reeves, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.