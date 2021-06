Bryan Fuller esordirà alla regia con Christine, horror tratto dal romanzo di Stephen King

Il produttore e sceneggiatore Bryan Fuller è pronto a fare il grande salto dietro la macchina da presa di un lungometraggio, e l’occasione arriverà da Christine, nuovo adattamento del romanzo horror di Stephen King.

Protagonista di un grande successo di critica letteraria, e successivamente di un adattamento cinematografico firmato da John Carpenter nel 1983 (Christine – La Macchina Infernale), il celebre romanzo di Stephen King è pronto a tornare al cinema, prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum e diretto dal creatore della serie tv Hannibal “Bryan Fuller“.

Il nuovo adattamento cinematografico di Christine sarà prodotto, oltre che da Jason Blum, anche da Vincenzo Natali e Steven Hoban. Per Bryan Fuller si tratterà del suo esordio da regista di un lungometraggio dopo i grandi fasti in televisione con Hannibal, Pushing Daisies, Dead Like Me, Wonderfalls e American Gods.

Questa la sinossi del romanzo di King:

Tre amici vivono la loro adolescenza in una tranquilla cittadina di provincia. Le novità sono poche, finché non compare Christine, un’auto – una Playmouth del 1958 – che Arnie, uno dei ragazzi, vuole a ogni costo rimmettere a nuovo. Un’impresa disperata, che per lui si trasforma in un’ossessione, mentre la macchina inizia a manifestare un’inquietante vita propria. E nelle buie strade del paese la gente comincia a morire.