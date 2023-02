Berlinale 2023: i vincitori, Orso d’oro al documentario Sur l’Adamant

Si è conclusa ieri la 73ma edizione del festival del cinema di Berlino (Berlinale 2023) che ha visto trionfare con l’Orso d’oro al miglior film il documentario francese Sur l’Adamant.

La giuria presieduta da Kristen Stewart ha decretato dunque il documentario di Nicolas Philibert, incentrato sulla struttura galleggiante sulla Senna adibita a centro diurno per la cura di persone affette da disturbi mentali, come il migliore visto al festival che pure aveva in concorso un nutrito numero di titoli interessanti.

Premiato anche l’italiano Disco Boy dell’esordiente Giacomo Abruzzese, vincitore dell’Orso d’argento per il miglior contributo artistico. A Philippe Garrel, invece, il premio per la miglior regia per il film Le grand chariot.

Di seguito l’elenco completo con i vincitori alla Berlinale 2023:

ORSO d’ORO

Sur l’Adamant (On the Adamant)

di Nicolas Philibert

ORSO D’ARGENTO GRAN PREMIO DELLA GIURIA

Roter Himmel (Afire)

di Christian Petzold

ORSO D’ARGENTO PREMIO DELLA GIURIA

Mal Viver (Bad Living)

by João Canijo

ORSO D’ARGENTO MIGLIORE REGIA

Philippe Garrel

Le grand chariot (The Plough)

ORSO D’ARGENTO MIGLIORE INTERPRETAZIONE

Sofía Otero

20.000 especies de abejas (20,000 Species of Bees)

DI Estibaliz Urresola Solaguren

ORSO D’ARGENTO MIGLIOR NON PROTAGONISTA

Thea Ehre

Bis ans Ende der Nacht (Till the End of the Night)

di Christoph Hochhäusler

ORSO D’ARGENTO MIGLIORE SCENEGGIATURA

Angela Schanelec

Music

di Angela Schanelec

ORSO D’ARGENTO PER IL MIGLIORE CONTRIBUTO ARTISTICO

Hélène Louvart per la fotografia di

Disco Boy

di Giacomo Abbruzzese

PREMI DELLA GIURIA ENCOUNTERS

Composta da: Dea Kulumbegashvili, Paolo Moretti, Angeliki Papoulia

MIGLIOR FILM

Here

di Bas Devos

MIGLIOR REGIA

El Eco (The Echo I Das Echo)

by Tatiana Huezo

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

(ex aequo)

Orlando, ma biographie politique (Orlando, My Political Biography)

di Paul B. Preciado

e

Samsara

di Lois Patiño

BERLINALE DOCUMENTARY AWARD

Giuria composta da: Emilie Bujès, Diana Bustamante, Mark Cousins

BERLINALE DOCUMENTARY AWARD

El Eco (The Echo I Das Echo)

di Tatiana Huezo

MENZIONE SPECIALE

Orlando, ma biographie politique (Orlando, My Political Biography)

di Paul B. Preciado

GWFF BEST FIRST FEATURE AWARD

Members of the Jury: Judith Revault d’Allonnes, Ayten Amin, Cyril Schäublin

MIGLIORE OPERA PRIMA

Adentro mío estoy bailando (The Klezmer Project)

di Leandro Koch, Paloma Schachmann

MENZIONE SPECIALE

The Bride

di Myriam U. Birara