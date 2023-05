Beetlejuice 2 ha una data d’uscita, nel cast Jenna Ortega

Warner Bros ha finalmente ufficializzato lo sviluppo di Beetlejuice 2, sequel del fortunato dark fantasy diretto da Tim Burton nel 1988.

Il nuovo film – attualmente senza un titolo ufficiale – uscirà nelle sale americane a partire dal 6 settembre 2024, ovvero nel weekend del Labor Day, solitamente molto fortunato per lo studios, visto i successi recenti di film quali The Nun e IT. Ma c’è di più…

Tim Burton tornerà in cabina di regia, così come Michael Keaton tornerà a dare volto al celebre “Spiritello Porcello” con al suo fianco Jenna Ortega, oramai una stella nascente della nuova Hollywood, nonchè splendida protagonista della serie Mercoledì sempre diretta da Burton.

Una prima bozza della sceneggiatura di Beetlejuice 2 è stata firmata da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg (qui anche in cabina di produzione), mentre Mike Vukadinovich ha scritto l’ultima versione. Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.

FONTE: DEADLINE