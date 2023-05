James Wan produrrà The Monkey, film tratto da un racconto di Stephen King

Lo specialista in genere horror James Wan sta producendo un adattamento cinematografico di The Monkey, racconto firmato da Stephen King.

Questa sera Empire ha riferito che James Wan metterà mano al suo immenso talento da produttore per portare sul grande schermo un horror ispirato al racconto di King “The Monkey“. Secondo la fonte, inoltre, Osgood “Oz” Perkins è attualmente impegnato sulla stesura di una sceneggiatura, mentre l’attore Theo James sembrerebbe aver ottenuto un ruolo da protagonista nel film.

JAMES WAN SUL FILM:

“Stephen King è il padrino del genere horror. Ha avuto un’enorme influenza su di me da bambino e per tutta la mia carriera, ed è sempre stato un sogno contribuire a dare vita a una delle sue storie. The Monkey è uno dei miei preferiti, con la sua presunzione semplice, iconica e incredibilmente commerciabile. E non riesco a immaginare nessuno migliore di un fan del genere visionario e da una vita come Osgood per dargli vita.”

IL RACCONTO “THE MONKEY” IN BREVE:

Quando i fratelli gemelli Hal e Bill scoprono una vecchia scimmia giocattolo del padre in soffitta, una serie di morti raccapriccianti inizia a verificarsi intorno a loro. I fratelli pertanto decidono di buttare via la scimmia e andare avanti con le loro vite, allontanandosi nel corso degli anni. Ma quando le morti misteriose ricominciano, i fratelli devono riunirsi per trovare un modo per distruggere definitivamente la scimmia prima che tolga la vita a tutti coloro che hanno vicino.