Batwoman: Wallis Day sarà il nuovo volto di Kate Kane nella seconda stagione

Con una mossa a sorpresa l’emittente The Cw sta rilancerà il personaggio di Kate Kane nei prossimi episodi della seconda stagione di Batwoman, ma a quanto pare con un nuovo volto.

Interpretata da Ruby Rose durante tutta la prima stagione, la Batwoman dell’universo ArrowVerse ha “cambiato pelle” nei nuovi episodi dopo l’abbandono inatteso dell’attrice, con il risultato di ottenere un personaggio inedito (la Ryan Wilder interpretata da Javicia Leslie) nei panni della nuova protagonista. Ora, a distanza di tempo, l’emittente ha voluto chiarire sulla scomparsa di Kate Kane nella serie tv, affidando ad un’altra attrice il ruolo. L’attrice in questione sarà Wallis Day (Krypton).

La mossa dei produttori è stata rivelata questa notte da un articolo del The Hollywood Reporter, in cui sono state rivelate le misteriose modalità del ritorno. Secondo le prime informazioni, infatti, Kate Kane tornerà con un nuovo volto (quello della Wallis Day) a seguito di un’operazione al volto determinata da un grave incidente aereo (ovviamente non sarà più Batwoman). Il mistero sulla scomparsa di Kate Kane, e quindi sul suo ritorno, sarà pertanto al centro della narrazione del prosieguo della seconda stagione, e chissà anche della terza.

All’interno della fonte, inoltre, sono riportate alcune dichiarazioni dello showrunner della serie tv “Caroline Dries“, le quali chiariscono che il ritorno del personaggio andrà a chiarire la posizione dell’emittente sulla campagna sociale che da tempo impazza in rete, e colpisce la comunità LGBTQ+. Insomma, per la serie “noi non abbiamo voluto eliminare dalla serie Ruby Rose solo perchè gay“.

BATWOMAN

PRODUZIONE: La serie si basa sull’omonimo personaggio creato, tra gli altri, da Geoff Johns, che funge da produttore esecutivo della serie insieme a Greg Berlanti, supervisore generale dell’Arrowverse, e alla sceneggiatrice Caroline Dries. CAST: Javicia Leslie, Rachel Skarsten, Camrus Johnson, Elizabeth Anweis, Meagan Tandy, Dougray Scott, Nicole Kang, Shivani Ghai, Alex Morf, Wallis Day.

La seconda stagione va in onda su The Cw a partire dal 17 gennaio 2021.