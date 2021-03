Resident Evil: titolo ufficiale e tono della trama del film reboot

Il titolo ufficiale del film che farà da reboot per la saga Resident Evil sarà Residen Evil: Welcome to Raccoon City, a confermarlo lo stesso regista durante un evento virtuale del SXSW.

Ebbene si, il titolo del nuovo film della saga Resident Evil riporterà i fan all’interno della piccola cittadina di Raccoon City, ma attenzione perchè la pellicola di Johannes Roberts omaggerà i fan del videogame non solo attraverso il titolo. Parlando con IGN, infatti, il regista ha parlato brevemente della trama di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, promettendo tensione, terrore ed atmosfere costantemente dark. Ecco le sue parole tradotte e raccolte da Badtaste:

“L’aspetto più rilevante di questo film è l’atmosfera. Quello che adoravo dei giochi è che erano letteralmente terrificanti ed era la qualità che volevo ottenere. Quell’atmosfera costantemente dark, inquietante, con pioggia costante. Nel film Raccoon City sarà un vero e proprio personaggio ormai marcio, era quella l’atmosfera dei giochi che volevo riproporre nella pellicola. Sono un grandissimo fan di John Carpenter e devo molto a lui circa la costruzione del lungometraggio. Amo la maniera che ha nel raccontare queste storie di assedi claustrofobici e mi sono ispirato a sue opere come Distretto 13 – Le brigate della morte e Fog per raccontare come questi gruppi di personaggi così disparati si ritrovano insieme, è stata quella la mia principale ispirazione cinematografica. Abbiamo principalmente due location dove suddivideremo i protagonisti della pellicola (il dipartimento di polizia di Raccoon City e Villa Spencer, ndr.). Una, la stazione di polizia, avrà più dei toni da film di assedio, poi c’è la villa che sarà terrificante.“

RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Johannes Roberts, e sceneggiato da Greg Russo, e prodotto da James Wan. CAST: Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper sarà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, e Neal McDonough sarà William Birkin, Donal Logue, Chad Rock, Lily Gao.

TRAMA: La saga cinematografica Resident Evil è stata avviata da Paul W.S. Anderson nel 2002, ovviamente la trama è stata adattata dall’omonima saga videoludica di proprietà della Capcom. I capitoli arrivati in sala sono stati sei e, complessivamente, hanno incassato oltre 1,2 miliardi di dollari. La protagonista dell’intera sagà è stata interpretata da Milla Jovovich.

Nelle sale Usa dal 3 settembre 2021.