Bardolino Film Festival: il Premio BFF Restart a Raoul Bova

La prima edizione di Bardolino Film Festival – Immagini, suoni e parole sull’acqua si terrà dal 16 al 20 giugno 2021 presso l’incantevole e nota località sulla riva del Lago di Garda. L’evento è organizzato e sostenuto dal Comune di Bardolino, con la direzione artistica di Franco Dassisti, nota voce di Radio24.

Il tema centrale del Bardolino Film Festival è “Re-Start – Ri-Partenza”: attraverso i film e gli incontri si parlerà della voglia di ricominciare, di superare il passato, di cambiare vita, in particolare in un momento come questo, segnato dalla pandemia che ha sconvolto il mondo.

Molti ospiti attesi per la prima edizione del Bardolino Film Festival, già confermati Antonio Pisu e Lodo Guenzi, quest’ultimo riceverà il Premio Scintilla come miglior esordiente per la sua interpretazione in Est – Dittatura last minute.

Il festival non poteva che aprire quindi il 16 giugno con un film che proponesse con forza questo concetto. La prima sera, infatti, l’arena all’aperto di Lido Mirabello ospiterà il film Ultima gara che segna l’esordio alla regia di Raoul Bova e che viene qui presentato in anteprima nazionale su grande schermo.

Mischiando finzione e documentario Ultima gara è dedicato alla toccante storia di Manuel Bortuzzo, la promessa del nuoto la cui carriera è stata stroncata a Roma nella notte del 3 febbraio 2019, da un colpo di pistola alla schiena. Una storia di amicizia e umanità legata ai valori dello sport. Non a caso Raoul Bova, che ha diretto il film con Marco Renda, ha voluto al suo fianco nel cast grandi campioni del nuoto come Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla e Filippo Magnini.

Raoul Bova sarà presente alla serata per salutare il pubblico e ricevere il Premio “BFF Restart”. L’indomani, giovedì 17 giugno alle 11.30 al cinema Corallo di Bardolino, Bova sarà protagonista di un incontro col pubblico, moderato dal direttore artistico del festival, Franco Dassisti.

Per ulteriori informazioni: www.bardolinofilmfestival.it