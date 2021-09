Babylon 5: annunciato il reboot della serie cult sci-fi anni ’90

La serie cult sci-fi degli anni ’90 Babylon 5 sarà riavviata, grazie all’emittente televisiva The CW e alla Warner Bros Television che produrrà il nuovo spettacolo.

Il nuovo progetto sarà supervisionato da J. Michael Straczyński, già creatore dello spettacolo originale ambientato all’interno dell’omonima gigantesca base spaziale, luogo di incontro di diverse razze aliene, situata in uno spazio neutro e orbitante attorno ad un pianeta della stella Epsilon Eridani.

Come nel caso della serie anni ’90, il personaggio principale del reboot sarà John Sheridan, un ufficiale militare assegnato a questa stazione destinata a diventare rapidamente il centro di eventi, i quali potrebbero determinare il destino di tutta l’umanità.

Giova ricordare che il cast della prima Babylon 5, tra gli altri, comprendeva Bruce Boxleitner, Claudia Christian, Jerry Doyle, Mira Furlan, Richard Biggs, Andrea Thompson, Peter Jurasik e Andreas Katsulas. La serie fu trasmessa per la prima volta in USA tra il 1994 e il 1998 per un totale di 110 episodi, suddivisi in 5 stagioni.

Al momento non è dato sapere chi potrà essere coinvolto nel processo di riavvio.

Fonte: The Hollywood Reporter