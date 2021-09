Kate è il nuovo action movie distribuito da Netflix, diretto da Cedric Nicolas-Troyan, con protagonista Mary Elizabeth Winstead. Questa è la recensione.

Nel cast del film, oltre alla già citata Mary Elizabeth Winstead, spazio anche per Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Jun Kunimura, Michiel Huisman, Miyavi Kazuya Tanabe e Miku Martineau.

Kate è un’assassina professionista all’apice della sua carriera, ma un imprevisto le impedisce di continuare ad uccidere: un veleno le dà meno di 24 ore di vita. In questo brevissimo lasso di tempo lei sceglie di vendicarsi di chi le ha dato il veleno… e non solo.

REGIA E SCENEGGIATURA

Nella nutrita schiera di action movies con protagoniste femminile forti, Kate incarna a pieno la vitalità, la prontezza d’animo e l’audacia di una donna forte che sa cosa vuole dalla vita. In una trama che non spicca per brillanti spunti narrativi, sorprende e intriga l’ambientazione e la colonna sonora di tipicamente nipponica. La regia non brilla in modo particolare, essa infatti sfrutta in modo quasi univoco la città per attrarre l’attenzione, spostando quindi il focus su di essa piuttosto che concentrarsi sui personaggi e sulla trama vera e propria. La fotografia a cura di Lyle Vincent risulta la componente tecnica più riuscita, le inquadrature veloci e i rapidi movimenti di macchina riescono bene a catturare l’energia sia della città che della forza prorompente della protagonista,

CAST

Il cast composto da molti nomi noti in Giappone, vedi Tadanobu Asano e Jun Kunimura, sembra essere in linea con i personaggi e comprendere bene il loro animo. Mary Elizabeth Winstead è oramai un’attrice matura, pertanto in questa pellicola riesce bene a dare vita ad un personaggio degno di nota, e non solo per il suo carattere irruento. Di spessore anche la prova del solito Woody Harrelson.

CONCLUSIONE

Nel complesso Kate si dimostra una pellicola senza particolari lodi o pecche, ma ciononostante risulta scorrevole e piacevole da guardare, con quel tocco orientale che intriga.

2.5