L’addio di Robert Downey jr come Iron Man è avvenuto ufficialmente con l’epica sequenza finale di Avengers: Endgame, ma siamo davvero certi di non riverlo più nel Marvel Cinematic Universe?

Secondo alcuni rumours recenti, infatti, l’attore avrebbe segretamente firmato un accordo con i Marvel Studios per tornare a far parte del franchise sia nel crossover evento Avengers: Secret Wars che in Armor Wars, il film con protagonista Don Cheadle nei panni di War Machine. E c’è di più. La pagina Twitter collegata al film Avengers: Secret Wars pochi minuti fa ha twittato quella che sembra una conferma più che un rumour da confermare, a tal proposito vi abbiamo riportato il tweet “incriminato” in fondo alla pagina.

Ammesso che i rumours siano da considerare una volta tanto reali, in che forma i fan potranno riabbracciare il mitico Tony Stark interpretato nella Saga dell’Infinito da Robert Downey Jr? Beh, a tal proposito la risposta è strettamente legata alla natura del fumetto da cui il film sarà tratto: in Secret Wars, infatti, più versioni dei più famosi supereroi dell’universo Marvel saranno presenti allo stesso tempo e nella stessa battaglia, un espediente utile per dar vita “magari” ad una versione multidimensionale del più noto Tony Stark/Iron Man. Venendo, invece, alla ipotetica presenza di Downey jr in Armor Wars, la maniera più plausibile sarebbe quella dei flashback.

Ad ogni modo, bisognerà attendere conferme, ammesso che i Marvel Studios vogliano darle al pubblico. A tal proposito, il famoso studios ha spesso messo in cassaforte importanti sorprese nel corso delle prime fasi del Marvel Cinematic Universe, e questa potrebbe essere una delle tante, forse la più attesa di tutte.

Voi cosa ne pensate?

IL TWEET