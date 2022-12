Avatar: La via dell’acqua sopra i 600 milioni nel Box Office Worldwide

La corsa di Avatar: La via dell’acqua nel Box Office Worldwide ha raggiunto con oggi un nuovo importante traguardo.

Secondo i dati riportati in rete da BoxOfficePro, infatti, è noto che da oggi Avatar 2 ha raggiunto e superato la quota dei 600 milioni di incasso nel botteghino mondiale. In maniera particolare il film ha raccolto quest’oggi dal Box Office Usa altri 14.3 milioni di dollari (il miglior mercoledì del 2022), che si aggiungono ai 39.5 milioni dal Box Office International, per un totale di 53.8 milioni. Il totale con questi nuovi dati è pertanto giunto a quota 609.7 milioni in soli otto giorni.

RECENSIONE AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA

La celebre fonte ha anche messo in lista gli incassi complessivi ottenuti al momento nei vari mercati internazionali (Italia inclusa), lista che potete apprezzare qui di seguito: