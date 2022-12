Negan e Maggie in tre foto da The Walking Dead: Dead City

AMC ha diffuso questa sera in rete tre nuove foto da The Walking Dead: Dead City, la serie che farà da spin-off al celebre show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman.

Le immagini in questione mostra i due protagonisti, Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Maggie (Lauren Cohen) in alcune locations posizionate all’interno di una New York post-apocalittica. Oltre alle foto, su Bloody Disgusting è stata diffusa anche una dichiarazione di Scott Gimple, uno dei protagonisti narrativi dello show originale, trovate la traduzione qui di seguito.

ELI JORNE’ SU THE WALKING DEAD: DEAD CITY:

“Eli ha creato un caotico, bellissimo e sudicio manicomio dei morti per Negan, Maggie e i fan dello show desiderosi di scoprire un mondo invisibile e folle dell’universo TWD. Lauren e Jeffrey sono sempre stati fantastici collaboratori, e ora portiamo questa collaborazione al livello successivo con una serie che porterà questi personaggi al limite con il mondo e tra di loro.“

THE WALKING DEAD: DEAD CITY

La serie spin-off sarà composta da sei episodi, ed ambientata due anni dopo il finale dello show principale. Eli Jorné è stato scelto come showrunner. NEL CAST Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Gaius Charles nel ruolo di Perlie Armstrong, Karina Ortiz che sarà Amaia, Mahina Napoleon nel ruolo di Ginny, Jonathan Higginbotham che sarà Tommaso, Trey Santiago-Hudson nei panni di Jano e Zeljko Ivanek nella parte di un uomo soprannominato “Il Croato”. La messa in onda su AMC e AMC+ è prevista per aprile 2023.

TRAMA: La strana coppia sarà impegnata in una missione nella Manhattan post-apocalittica. New York è diventata una città all’insegna di “anarchia, pericolo, bellezza e terrore” dopo l’apocalisse zombie e i due protagonisti dovranno affrontare pericoli di ogni genere.

LE FOTO