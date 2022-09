Avatar 4: James Cameron annuncia l’inizio delle riprese

James Cameron, durante l’eventro D23 Expo, in collegamento virtuale ha annunciato l’inizio dei lavori di Avatar 4, il penultimo capitolo della fantastica saga dei Na’vi ambientata sul pianeta Pandora la cui uscita nei cinema è prevista per dicembre 2026.

James Cameron, che si trova ora in Nuova Zelanda per seguire le riprese di Avatar 3, ha inoltre dato aggiornamenti sul prossimo Avatar: La via dell’acqua (qui il trailer), film ora in fase di post produzione. Queste le parole del regista:

“Sono super entusiasta di finire finalmente il secondo film. So che molti lo stanno aspettando da tanto tempo. Se tutto va bene, mostreremo qualcosa oggi e potrete decidere se ne è valsa la pena”.

Dopo l’intervento di Cameron sono state mostrate nuove immagini dell’affascinante natura di Pandora e dei nativi Na’vi. Al momento è stata diffusa la sola immagine di una giovane nativa di Pandora che guarda un vecchio video della dott.ssa Grace Augustine, il personaggio interpretato da Sigourney Weaver.

AVATAR: La via dell’Acqua

PRODUZIONE: Avatar 2 è diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.

AVATAR 3

PRODUZIONE: Avatar 3 è diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 20 dicembre 2024.